Informations pratiques

Amboise

Journées Nationales de l’Architecture 2026 : Visite spéciale familles « L’habitat au Moyen Âge et à la Renaissance à Amboise »

1 Quai du Général de Gaulle Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 10:30:00

fin : 2026-10-18 11:15:00

Date(s) :

2026-10-18

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Visite guidée

10h30 visite spéciale familles : l’habitat au Moyen-Âge et à la Renaissance à Amboise

Rdv devant l’église Saint-Florentin

Durée : 45 min

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2026.

La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est vivement conseillée.

Ouverture de la billetterie en ligne le 4 septembre 2026. .

1 Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

L’événement Journées Nationales de l’Architecture 2026 : Visite spéciale familles « L’habitat au Moyen Âge et à la Renaissance à Amboise » Amboise a été mis à jour le 2026-09-06 par ADT 37