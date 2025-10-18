Journées Nationales de l’Architecture à Bourges Bourges
Journées Nationales de l’Architecture à Bourges Bourges samedi 18 octobre 2025.
Journées Nationales de l’Architecture à Bourges
Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Les Journées nationales de l’architecture reviennent à Bourges !
Le samedi 18 octobre, la Direction Musées et Patrimoine Historique et la Ville d’Art et d’Histoire vous invitent à explorer l’architecture sous un nouveau jour visites, rencontres et découvertes autour du thème Architectures du quotidien .
Un rendez-vous inspirant à ne pas manquer ! .
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr
English :
The Journées nationales de l?architecture return to Bourges!
German :
Die Nationalen Architekturtage kehren nach Bourges zurück!
Italiano :
Le Journées nationales de l’architecture tornano a Bourges!
Espanol :
Las Jornadas Nacionales de Arquitectura vuelven a Bourges
L’événement Journées Nationales de l’Architecture à Bourges Bourges a été mis à jour le 2025-10-13 par OT BOURGES