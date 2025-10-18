Journées Nationales de l’Architecture à Bourges Bourges

Bourges Cher

Gratuit

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Les Journées nationales de l’architecture reviennent à Bourges !

Le samedi 18 octobre, la Direction Musées et Patrimoine Historique et la Ville d’Art et d’Histoire vous invitent à explorer l’architecture sous un nouveau jour visites, rencontres et découvertes autour du thème Architectures du quotidien .

Un rendez-vous inspirant à ne pas manquer ! .

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 57 82 45 maisondesmusees@ville-bourges.fr

