Journées nationales de l’architecture à Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque

10ème édition des Journées nationales de l’architecture du 16 au 19 octobre 2025 sur le thème Architectures du quotidien . Du 16 au 19 octobre, les architectes et l’ensemble des acteurs de l’architecture se mobilisent pour célébrer la 10ème édition des Journées nationales de l’architecture.

Organisées chaque année depuis 2016 par le ministère de la Culture, cet événement majeur dans le domaine architectural en France se déroulera cette édition dans un format plus long, sur 4 jours, partout en France.

Les Dominicaines participe aux journées nationales de l’architecture les 18 et 19 octobre.

En préambule Vendredi 17 octobre à 19h

– Conférence sur la reconstruction de la ville par Eloïse Bregant-Belin

Office de Tourisme Terre d’Auge Sur inscription 02 31 64 12 77

SAMEDI 18 OCTOBRE

– Exposition « Architectures » aux Dominicaines, avec la participation du FRAC Normandie

Toute la journée Les Dominicaines

– Atelier artistique pour les 3-6 ans > Volume > construction d’un village lumineux en papier coloré

10h30-11h30

Les Dominicaines Gratuit sur inscription au 02 31 64 89 33 Tarif 2€

– Atelier 7-12 ans de 14h30 à 16h > volume > construction d’une maquette d’un bâtiment imaginaire à partir de batônnets de bois colorés

Les Dominicaines Gratuit sur inscription au 02 31 64 89 33 Tarif 2€

– Conférence Comment faire de l’architecture contemporaine au contact de bâtiments anciens ?

Animée par M. Fabien Blondel, Co-gérant du cabinet ACAU, cabinet en charge de la réalisation du nouvel espace associtif le Pré² et de la Halle des herbages à Pont-l’Évêque.

Flavien Blondel présente son travail et les méthodes permettant d’accorder l’ancien avec le moderne.

Salle de la Micro-Folie 15h Les Dominicaines Gratuit sur inscription au 02 31 64 89 33 Gratuit

– Visites architecturale de l’ancienne prison le samedi 18 octobre à 11h et à 16h

Venez découvrir l’architecture et l’histoire de ce remarquable édifice datant du début du XIXe siècle et comprendre pourquoi on la surnomme la Joyeuse prison .

Les Dominicaines Gratuit sur inscription au 02 31 64 89 33

Tarifs 4.60€/adulte, 2.60€/étudiant, gratuit pour les moins de 15 ans.

DIMANCHE 19 OCTOBRE

– Exposition « Architectures » aux Dominicaines, avec la participation du FRAC Normandie

Toute la journée Les Dominicaines

– Visite sur la reconstruction de Pont-l’Évêque 11H30

Par l’Office de Tourisme Tarif Adulte 7 euros; Tarif Enfant 3 euros; Tarif Réduit 4 euros

Sur réservation 02 31 64 12 77

– Visites architecturale de l’ancienne prison le dimanche 19 octobre à 11h et 14h30

Venez découvrir l’architecture et l’histoire de ce remarquable édifice datant du début du XIXe siècle et comprendre pourquoi on la surnomme la Joyeuse prison .

Les Dominicaines Gratuit sur inscription au 02 31 64 89 33

Tarifs 4.60€/adulte, 2.60€/étudiant, gratuit pour les moins de 15 ans. .

Rue Eugène Pian Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

