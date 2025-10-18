Journées Nationales de l’Architecture à Senlis Senlis

Place de la Gare Senlis Oise

Le Pays d’art et d’histoire s’associe au service urbanisme de Senlis pour proposer une visite à plusieurs voix sur le nouveau pôle d’échanges multimodal (PEM) autour de la gare et sur l’EcoQuartier.

Evénement national porté par le Ministère de la culture, les Journées nationales de l’architecture proposent de dévoiler les richesses de l’architecture notamment contemporaine. A cette occasion, le Pays d’art et d’histoire s’associe au service urbanisme de la Ville de Senlis et à l’agence d’architecture Reichen et Robert & Associés pour proposer une visite à plusieurs voix sur le nouveau pôle d’échanges multimodale (PEM) autour de la gare et sur l’EcoQuartier (phase 1 et 2).

Place de la Gare Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 3 44 32 01 05 pah@ville-senlis.fr

