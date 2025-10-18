Journées nationales de l’architecture à Septèmes-les-Vallons ! Médiathèque Jòrgi Reboul Septèmes-les-Vallons

Journées nationales de l’architecture à Septèmes-les-Vallons ! Médiathèque Jòrgi Reboul Septèmes-les-Vallons samedi 18 octobre 2025.

Journées nationales de l’architecture à Septèmes-les-Vallons ! Samedi 18 octobre, 09h30 Médiathèque Jòrgi Reboul Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T09:30:00 – 2025-10-18T11:30:00

Fin : 2025-10-18T09:30:00 – 2025-10-18T11:30:00

INVITATION SAMEDI 18 OCTOBRE 2025 A SEPTEMES-LES-VALLONS !

La Commune de Septèmes-les-Vallons a le plaisir de vous convier le samedi 18 octobre 2025 dans le cadre de la Journée Nationale de l’Architecture :

Rendez-vous à 9h30, à l’entrée de la Friche Duclos, pour une visite d’une partie de la Friche Duclos,

Puis,

A la médiathèque pour le démarrage des ateliers !

Sur le thème : « Comment réconcilier horizon lointain et besoins immédiats autour de la Friche industrielle Duclos et du futur Ecoquartier »

(Merci de prévoir le stationnement au parking de la médiathèque, à 2mn à pied).

Un accueil café-thé vous sera proposé.

Des ateliers en participation libre tout public : mur d’expressions et atelier journalisme.

Un atelier gravure sous inscription, dans la limite des places restantes (inscription à la Médiathèque : 04 91 96 31 76).

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence auprès du Service Aménagement de l’Espace par retour mail à droitdessols@ville-septemes.fr ou par téléphone au 04.91.96.31.70.



Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.

Médiathèque Jòrgi Reboul 209 Avenue du 8 mai 1945 Septèmes-les-Vallons Septèmes-les-Vallons 13240 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 96 31 70 https://ville-septemes.fr/ [{« link »: « mailto:droitdessols@ville-septemes.fr »}] La Médiathèque Jòrgi Reboul s’est construite sur un ancien site industriel : une usine de térébenthine. Elle se situe juste en face de la friche Industrielle Duclos, en passe d’être reconvertie en écoquartier, ce qui en fait un point de rendez-vous parfait afin de discuter du futur de la friche Duclos. Accès en voiture possible, stationnements à proximité.

A 5min à pied de la gare SNCF de Septèmes.

Arrêt de bus Septèmes Nord à 2min à pied.

INVITATION SAMEDI 18 OCTOBRE 2025 A SEPTEMES-LES-VALLONS !

© Ville de Septèmes-les-Vallons