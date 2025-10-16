Journées nationales de l’architecture Actu Patrimoine « Penser l’incertitude » Ecole André Boissière Périgueux

Actu Patrimoine Ciné-débat autour de la projection du film documentaire de Christian Barani Penser l’incertitude et de la visite de l’Ecole André Boissière, récemment rénovée par l’Architecte Benoît Warneys pour la Ville de Périgueux. En révélant cinématographiquement le commun d’une nouvelle génération d’architectes et paysagistes et les savoirs qu’elle porte, ce film avec 24 jeunes professionnels de l’architecture et du paysage actifs dans toute la France dialogue de manière féconde avec la façon dont le projet de rénovation de l’école a été mené.

En présence de Benoît Warneys (Agence WHA Architectes), architecte de la rénovation de l’Ecole André Boissière

Ecole André Boissière 20 Rue Louis Blanc Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

