Journées Nationales de l’Architecture- Atelier Land Art Longué-Jumelles Longué-Jumelles

Journées Nationales de l’Architecture- Atelier Land Art Samedi 18 octobre, 09h00 Longué-Jumelles Maine-et-Loire

6 euros la journée. Bien prévoir un pique-nique pour le midi.

Début : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T16:30

Fin : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T16:30

Atelier LAND ART

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, venez vivre une expérience le samedi 18 octobre 2025 à Longué-Jumelles !

Encadrés par un animateur, les enfants sont invités à un atelier Land Art en créant des œuvres éphémères à partir d’éléments naturels. Un moment idéal pour stimuler leur imagination tout en les sensibilisant à la nature.

Horaires :

9h30 à 12h

puis 13h30 à 16h30 (Prévoir un pique-nique sur place)

Un goûter est prévu à la fin de l’atelier !

Lieu : Espace d’information et du patrimoine (en face du Moulin Hydronef) à Longué-Jumelles, Avenue du Moulin.

Accessible pour les enfants de 6 à 11 ans.

Inscription obligatoire – Places limitées !

Infos & Réservations : 07 57 42 63 48

moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

Une belle manière de célébrer l’architecture… autrement, à travers l’art et la nature !

Ne tardez pas à inscrire vos enfants !

Longué-Jumelles avenue du moulin, Longué-Jumelles Longué-Jumelles 49160 Longué Maine-et-Loire Pays de la Loire 07-57-42-63-48

©Mairie de Longué-Jumelles