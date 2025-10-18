Journées Nationales de l’Architecture- Atelier Land Art Longué-Jumelles Longué-Jumelles
6 euros la journée. Bien prévoir un pique-nique pour le midi.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T16:30
Fin : 2025-10-18T09:00 – 2025-10-18T16:30
Atelier LAND ART
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, venez vivre une expérience le samedi 18 octobre 2025 à Longué-Jumelles !
Encadrés par un animateur, les enfants sont invités à un atelier Land Art en créant des œuvres éphémères à partir d’éléments naturels. Un moment idéal pour stimuler leur imagination tout en les sensibilisant à la nature.
Horaires :
9h30 à 12h
puis 13h30 à 16h30 (Prévoir un pique-nique sur place)
Un goûter est prévu à la fin de l’atelier !
Lieu : Espace d’information et du patrimoine (en face du Moulin Hydronef) à Longué-Jumelles, Avenue du Moulin.
Accessible pour les enfants de 6 à 11 ans.
Inscription obligatoire – Places limitées !
Infos & Réservations : 07 57 42 63 48
moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr
Une belle manière de célébrer l’architecture… autrement, à travers l’art et la nature !
Ne tardez pas à inscrire vos enfants !
©Mairie de Longué-Jumelles