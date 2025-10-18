Journées nationales de l’architecture Atelier Land Art Longué-Jumelles

Journées nationales de l’architecture Atelier Land Art Longué-Jumelles samedi 18 octobre 2025.

Journées nationales de l’architecture Atelier Land Art

En face du Moulin Hydronef Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, venez vivre une expérience à Longué-Jumelles !

Encadrés par un animateur, les enfants sont invités à un atelier Land Art en créant des œuvres éphémères à partir d’éléments naturels. Un moment idéal pour stimuler leur imagination tout en les sensibilisant à la nature.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 18 octobre 2025 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. .

En face du Moulin Hydronef Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr

English :

As part of the Journées Nationales de l’Architecture, come and experience Longué-Jumelles!

German :

Erleben Sie Longué-Jumelles im Rahmen der Nationalen Architekturtage!

Italiano :

Nell’ambito delle Journées Nationales de l’Architecture, venite a scoprire Longué-Jumelles!

Espanol :

En el marco de las Jornadas Nacionales de Arquitectura, venga a conocer Longué-Jumelles

L’événement Journées nationales de l’architecture Atelier Land Art Longué-Jumelles a été mis à jour le 2025-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME