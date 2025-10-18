Journées nationales de l’architecture Atelier Land Art Longué-Jumelles
Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, venez vivre une expérience à Longué-Jumelles !
Encadrés par un animateur, les enfants sont invités à un atelier Land Art en créant des œuvres éphémères à partir d’éléments naturels. Un moment idéal pour stimuler leur imagination tout en les sensibilisant à la nature.
PRECISIONS HORAIRES
Samedi 18 octobre 2025 de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. .
En face du Moulin Hydronef Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 57 42 63 48 moulinhydronef@ville-longuejumelles.fr
English :
As part of the Journées Nationales de l’Architecture, come and experience Longué-Jumelles!
German :
Erleben Sie Longué-Jumelles im Rahmen der Nationalen Architekturtage!
Italiano :
Nell’ambito delle Journées Nationales de l’Architecture, venite a scoprire Longué-Jumelles!
Espanol :
En el marco de las Jornadas Nacionales de Arquitectura, venga a conocer Longué-Jumelles
