Journées nationales de l’architecture Autun médiévale Espace Gislebertus Autun samedi 18 octobre 2025.

Espace Gislebertus 14 Rue Chanoine Trinquet Autun Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18 12:00:00

2025-10-18

La ville haute s’est constituée autour de la cathédrale Saint-Lazare avec tout un dédale de petites rues évoquant la vie au temps des chanoines, des pèlerins et de la petite bourgeoisie de province. Découvrons cette architecture du quotidien médiéval. .

Espace Gislebertus 14 Rue Chanoine Trinquet Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté musees.patrimoine@autun.com

