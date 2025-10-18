Journées nationales de l’architecture Bar-le-Duc

Journées nationales de l’architecture Bar-le-Duc samedi 18 octobre 2025.

Journées nationales de l’architecture

Bar-le-Duc Meuse

Partez à la découverte de l’architecture du quotidien, celle qui façonne nos vies, nos rues et notre cadre de vie.

Pour cette 10ème édition, la Ville met à l’honneur deux lieux emblématiques le grand ensemble de la Côte Sainte-Catherine, symbole de la modernité des années 60 imaginé par l’architecte Lanfranco Virgili, et l’abri anti-aérien Saint-Jean, témoin poignant du quotidien des civils barisiens pendant la Première Guerre mondiale.

Cette édition met également la jeunesse barisienne à l’honneur à travers des expositions et ateliers créatifs, fruits de collaborations entre élèves, artistes et professionnels.

Au programme

– Expositions, visites immersives et spectacles

– Ateliers et jeux de construction pour les plus petits

– Découverte de l’architecture rurale et contemporaine à la médiathèque Jean Jeukens

– Rencontres et moments d’échanges autour de notre patrimoine vivant

Labellisée Ville d’art et d’histoire, Bar-le-Duc vous ouvre les portes d’un patrimoine aussi riche que surprenant.Tout public

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 55 40 patrimoine@barleduc.fr

English :

Discover the architecture that shapes our lives, our streets and our surroundings.

For this 10th edition, the town is honoring two emblematic sites: the Côte Sainte-Catherine complex, a symbol of the modernity of the 1960s designed by architect Lanfranco Virgili, and the Saint-Jean air-raid shelter, a poignant witness to the daily lives of Baris civilians during the First World War.

This year?s event also showcases Baris?s youth through exhibitions and creative workshops, the fruit of collaboration between students, artists and professionals.

On the program:

– Exhibitions, immersive tours and shows

– Workshops and construction games for the little ones

– Discovery of rural and contemporary architecture at the Jean Jeukens media library

– Meetings and discussions about our living heritage

Bar-le-Duc has been awarded the Ville d?art et d?histoire (City of Art and History) label, opening the doors to a heritage as rich as it is surprising.

German :

Entdecken Sie die Architektur des Alltags, die unser Leben, unsere Straßen und unsere Umgebung prägt.

Ausgabe stellt die Stadt zwei symbolträchtige Orte in den Mittelpunkt: die Siedlung Côte Sainte-Catherine, ein vom Architekten Lanfranco Virgili entworfenes Symbol der Moderne der 1960er Jahre, und den Luftschutzbunker Saint-Jean, ein ergreifendes Zeugnis des Alltags der Zivilbevölkerung von Baris während des Ersten Weltkriegs.

In diesem Jahr wird auch die Jugend von Baris geehrt, mit Ausstellungen und kreativen Workshops, die das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Schülern, Künstlern und Fachleuten sind.

Auf dem Programm stehen:

– Ausstellungen, immersive Führungen und Aufführungen

– Workshops und Bauspiele für die Kleinsten

– Entdeckung der ländlichen und zeitgenössischen Architektur in der Mediathek Jean Jeukens

– Begegnungen und Austausch über unser lebendiges Kulturerbe

Bar-le-Duc trägt das Label Ville d’art et d’histoire (Stadt der Kunst und Geschichte) und öffnet Ihnen die Türen zu einem ebenso reichen wie überraschenden Kulturerbe.

Italiano :

Scoprite l’architettura quotidiana che dà forma alle nostre vite, alle nostre strade e al nostro ambiente di vita.

Per questa decima edizione, la città rende omaggio a due luoghi emblematici: il complesso di Côte Sainte-Catherine, simbolo della modernità degli anni Sessanta progettato dall’architetto Lanfranco Virgili, e il rifugio antiaereo di Saint-Jean, struggente ricordo della vita quotidiana dei civili barisani durante la Prima guerra mondiale.

Quest’anno l’evento metterà in mostra anche i giovani di Baris attraverso mostre e laboratori creativi, frutto della collaborazione tra studenti, artisti e professionisti.

In programma:

– Mostre, visite e spettacoli immersivi

– Laboratori e giochi di costruzione per i più piccoli

– Scoprire l’architettura rurale e contemporanea presso la biblioteca multimediale Jean Jeukens

– Incontri e dibattiti sul nostro patrimonio vivente

Bar-le-Duc ha ottenuto il marchio Ville d’art et d’histoire (Città d’arte e di storia), aprendo le porte a un patrimonio tanto ricco quanto sorprendente.

Espanol :

Descubra la arquitectura cotidiana que da forma a nuestras vidas, nuestras calles y nuestro entorno vital.

En esta 10ª edición, la ciudad rinde homenaje a dos lugares emblemáticos: la urbanización Côte Sainte-Catherine, símbolo de la modernidad de los años 60 diseñado por el arquitecto Lanfranco Virgili, y el refugio antiaéreo Saint-Jean, conmovedor recuerdo de la vida cotidiana de los civiles barisinos durante la Primera Guerra Mundial.

El evento de este año también dará a conocer a la juventud de Baris a través de exposiciones y talleres creativos, fruto de la colaboración entre estudiantes, artistas y profesionales.

En el programa:

– Exposiciones, visitas inmersivas y espectáculos

– Talleres y juegos de construcción para los más pequeños

– Descubrimiento de la arquitectura rural y contemporánea en la biblioteca multimedia Jean Jeukens

– Encuentros y debates sobre nuestro patrimonio vivo

Bar-le-Duc, declarada Ciudad de Arte e Historia, le abre las puertas de un patrimonio tan rico como sorprendente.

