Journées nationales de l’architecture Forum antique de Bavay Bavay

Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay Nord
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
2025-10-18
Visites guidées et animations gratuites.
Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 15 50 forumantique@lenord.fr
English :
Free guided tours and events.
German :
Kostenlose Führungen und Animationen.
Italiano :
Visite guidate ed eventi gratuiti.
Espanol :
Visitas guiadas y actos gratuitos.
