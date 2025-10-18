Journées nationales de l’architecture Forum antique de Bavay Bavay

Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay Nord

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-19

2025-10-18

Visites guidées et animations gratuites.

Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 15 50 forumantique@lenord.fr

Free guided tours and events.

Kostenlose Führungen und Animationen.

Visite guidate ed eventi gratuiti.

Visitas guiadas y actos gratuitos.

