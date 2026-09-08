Journées nationales de l’architecture Forum antique de Bavay Bavay

Informations pratiques

Bavay

Journées nationales de l’architecture

Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le Forum antique de Bavay propose des visites guidées exclusives accompagnées de tablettes en réalité augmentée.

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Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 15 50 forumantique@lenord.fr

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English :

%C0 As part of National Architecture Days, the Bavay Ancient Forum is offering exclusive guided tours accompanied by augmented reality tablets.

L’événement Journées nationales de l’architecture Bavay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’Avesnois