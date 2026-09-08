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AGENDA · Bavay

Journées nationales de l’architecture Forum antique de Bavay Bavay

samedi 17 octobre 2026 · Forum antique de Bavay · Bavay

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Forum antique de Bavay
Adresse
Allée Chanoine Biévelet
Ville
59570 Bavay
Département
Nord
Tarif

Bavay

Journées nationales de l’architecture

Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay Nord

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le Forum antique de Bavay propose des visites guidées exclusives accompagnées de tablettes en réalité augmentée.
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Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 15 50  forumantique@lenord.fr

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English :

%C0 As part of National Architecture Days, the Bavay Ancient Forum is offering exclusive guided tours accompanied by augmented reality tablets.

L’événement Journées nationales de l’architecture Bavay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’Avesnois

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