Journées nationales de l’architecture Forum antique de Bavay Bavay
samedi 17 octobre 2026 · Forum antique de Bavay · Bavay
Informations pratiques
Bavay
Journées nationales de l’architecture
Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay Nord
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le Forum antique de Bavay propose des visites guidées exclusives accompagnées de tablettes en réalité augmentée.
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Forum antique de Bavay Allée Chanoine Biévelet Bavay 59570 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 15 50 forumantique@lenord.fr
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English :
%C0 As part of National Architecture Days, the Bavay Ancient Forum is offering exclusive guided tours accompanied by augmented reality tablets.
L’événement Journées nationales de l’architecture Bavay a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de l’Avesnois
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