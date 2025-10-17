Journées nationales de l’architecture Bayonne

Du 16 au 19 octobre, la 10e édition des Journées nationales de l’architecture se tient partout en France. Organisé par le ministère de la Culture, l’événement met à l’honneur le thème Architectures du quotidien . Il vise à sensibiliser tous les publics à l’architecture à travers visites, débats, expositions, ateliers, etc. L’occasion de découvrir comment les constructions du quotidien (maisons, écoles, équipements publics…) influencent notre bien-être et notre vie en société, tout en valorisant la diversité des formes et des usages architecturaux. .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

