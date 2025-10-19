Journées Nationales de l’Architecture-Circuit du Patrimoine Longué-Jumelles Longué-Jumelles

Places limitées. Réservation obligatoire.

Partez à la découverte des trésors patrimoniaux de Longué-Jumelles à travers un parcours ludique !

Guidés par une animatrice, les participants sont invités à faire étape à plusieurs lieux emblématiques de la commune.

Chaque halte est l’occasion d’explorer l’histoire du lieu, son architecture, ses usages d’hier à aujourd’hui.

À chaque station, une mission vous attend :

Observez, écoutez, explorez… puis répondez à des questions en lien avec le lieu.

Ce parcours est ouvert à tous, en famille, en groupe ou entre amis, et s’inscrit dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, qui célèbrent la richesse et la diversité de notre cadre de vie bâti.

Rendez-vous au point de départ: Moulin Hydronef de Longué-Jumelles à 15h00. Avenue du Moulin 49160 Longué-Jumelles.

Durée moyenne : 1h30, longueur du circuit : 3km.

️ Gratuit – tout public

