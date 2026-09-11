Informations pratiques

Descartes

Journées Nationales de l’architecture

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 14:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-10-16

La Micro-Folie de Descartes propose la diffusion d’une sélection d’œuvres d’art en lien avec l’architecture du XIXe et du XXe siècle dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture.

La Micro-Folie de Descartes propose la diffusion d’une sélection d’œuvres d’art en lien avec l’architecture du XIXe et du XXe siècle dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture.

Micro-Folie est un dispositif culturel porté par le Ministère de la Culture et cordonné par la Villette. Entièrement gratuite, la Micro-Folie de Descartes est ouverte à tous les publics : familles, scolaires, associations, touristes, groupes, etc. Le Musée numérique est composé de milliers d’œuvres qui défilent sur un grand écran, la tablette devant le visiteur permettant de les découvrir en détails. Il est complété par un espace de Réalité Virtuelle qui propose une sélection de contenus immersifs à 360°. Une galerie ludique, interactive et évolutive pour voyager à travers l’art et son histoire. .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr

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English :

The Micro-Folie de Descartes is presenting a selection of artworks related to 19th- and 20th-century architecture as part of the National Architecture Days.

L’événement Journées Nationales de l’architecture Descartes a été mis à jour le 2026-09-11 par Loches Touraine Châteaux de la Loire