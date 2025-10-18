Journées nationales de l’architecture l’ancien hôpital de la Marine, vers une renaissance entrée principale avenue Camille Pelletan Rochefort

Journées nationales de l’architecture l’ancien hôpital de la Marine, vers une renaissance entrée principale avenue Camille Pelletan Rochefort samedi 18 octobre 2025.

Journées nationales de l’architecture l’ancien hôpital de la Marine, vers une renaissance

entrée principale avenue Camille Pelletan Ancien hôpital de la Marine Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Visite exceptionnelle de l’ancien hôpital de la Marine.

.

entrée principale avenue Camille Pelletan Ancien hôpital de la Marine Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : National Architecture Days: the former Navy hospital, towards a renaissance

Special tour of the former naval hospital.

German : Nationale Architekturtage: Das ehemalige Marinekrankenhaus auf dem Weg zu einer Wiedergeburt

Außergewöhnliche Besichtigung des ehemaligen Marinekrankenhauses.

Italiano :

Una visita eccezionale all’ex Ospedale Navale.

Espanol :

Una visita excepcional al antiguo Hospital Naval.

L’événement Journées nationales de l’architecture l’ancien hôpital de la Marine, vers une renaissance Rochefort a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Rochefort Océan