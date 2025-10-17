Journées Nationales de l’Architecture Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine Limoges

Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine 17 Bis Rue Charles Michels Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17

Journées Nationales de l’architecture l’architecture du quotidien . À l’occasion des Journées nationales de l’architecture, dédiées aux architectures du quotidien, le Frac-Artothèque Nouvelle-Aquitaine propose au public de découvrir les vies passées et présentes du 17bis Charles Michels.

Rencontres, échanges, et visite-coulisses vous invitent à plonger dans le quotidien de ce bâtiment et des personnes qui ont franchi ses portes et foulé ses sols depuis plusieurs siècles, mais aussi de celles et ceux qui ont participé à sa réhabilitation, ainsi que de celles et ceux qui y travaillent chaque jour. .

