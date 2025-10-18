Journées nationales de l’architecture L’Oustal ouvre ses portes Maison départementale de l’Habitat Périgueux

Journées nationales de l’architecture L’Oustal ouvre ses portes Maison départementale de l’Habitat Périgueux samedi 18 octobre 2025.

Maison départementale de l’Habitat 175 Rue Martha Desrumeaux Périgueux Dordogne

Gratuit

Venez découvrir la Maison Départementale de l’Habitat, un bâtiment exemplaire sur le plan environnemental, accueillant 7 structures au service de l’aménagement du territoire et de l’habitat.

En partenariat avec le Conseil départemental, FIBOIS Nouvelle Aquitaine et la Ville de Périgueux

Réservation obligatoire auprès du CAUE24 (05 53 08 37 13 cauedordogne.com)

Maison départementale de l’Habitat 175 Rue Martha Desrumeaux Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 37 13

