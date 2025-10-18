Journées Nationales de l’Architecture Piacé le Radieux Piacé

Découvrez l’art contemporain à Piacé à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture !

VISITE BALADE COMMENTÉE dimanche 19 octobre à 11h, suivie d’une sardinade

La visite nous mènera de l’Espace Bézard Le Corbusier jusqu’au HVDVK, chantier à ciel ouvert et en plein champ de restauration de microarchitectures. Sardinade à l’arrivée, autour de l’UK 100, baraque américaine.

Au cours de la visite Exposition Bézard - Le Corbusier Extension de l’espace Bézard Le Corbusier, scénographié avec la brique BLOC de Ronan & Erwan Bouroullec, Voiture minimum de Le Corbusier réinterprétée par le designer Christian Ragot Villa Motte de Raphaël Galley Présentation des microarchitectures et des pièces architecturales du parcours d’art, d’architecture et design Bulles Six Coques, Penta, Hexacube, Tétrodons, Tuile piscine Tournesol, maison Claude Parent, Pavillon Bouroullec etc. ainsi que des oeuvres (sculptures, installations) d’artistes contemporains.

Tarifs 20 € visite + sardinade 10€ visite seule. Réservation obligatoire contact@piaceleradieux.com

ESPACE BÉZARD LE CORBUSIER samedi 18 et dimanche 19 octobre de 14h30 à 18h gratuit

Ouverture de l’espace Bézard Le Corbusier dédié au projet d’aménagement des campagnes imaginé par les deux hommes dans les années 1930 La Ferme radieuse et le village coopératif . Plans, maquettes, documents d’archives etc. retracent l’histoire de ce projet utopique. L’espace présente également l’oeuvre artistique de Norbert Bézard (céramiques, dessins, peintures). Inscription dans l’itinéraire Destinations Le Corbusier promenades architecturales, certifié Itinéraire culturel du conseil de l’Europe en 2019 et regroupant 21 villes, 6 pays et 24 sites architecturaux de Le Corbusier.

VILLA MOTTE DE RAPHAËL GALLEY et PARCOURS D’ART, D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN samedi 18 et dimanche 19 octobre de 14h30 à 18h en visite libre gratuit

En 2012, le designer Raphaël Galley crée pour le village de Piacé un espace de jeu pour les enfants de 2 à 6 ans. Œuvre praticable et clin d’œil à Corbu et à sa Villa Savoye, le préfabriqué à l’origine en bois reprend les principaux points de l’architecture de Le Corbusier toit terrasse, pilotis, fenêtres en longueur etc. Elle vient tout juste d’être restaurée ! Venez la découvrir ainsi qu’une soixantaine d’autres œuvres installées à ciel ouvert (microarchitectures, installations, sculptures). .

Piacé 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 47 97 contact@piaceleradieux.com

