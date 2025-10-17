Journées nationales de l’architecture Rochefort
Rochefort Charente-Maritime
La 10ème édition des Journées nationales de l’architecture sera sur le thème Architectures du quotidien .
Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Architecture Month
The 10th edition of National Architecture Days will focus on the theme of ‘Everyday Architecture’.
German : Monat der Architektur
Die 10. Ausgabe der Nationalen Architekturtage steht unter dem Motto „Architekturen des Alltags”.
Italiano :
Il tema della decima edizione delle Journées nationales de l’architecture è L’architettura quotidiana .
Espanol :
El tema de las X Jornadas Nacionales de Arquitectura es La arquitectura cotidiana .
