Journées nationales de l’architecture Rochefort

Journées nationales de l’architecture Rochefort vendredi 17 octobre 2025.

Journées nationales de l’architecture

Rochefort Charente-Maritime

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-19

La 10ème édition des Journées nationales de l’architecture sera sur le thème Architectures du quotidien .

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Architecture Month

The 10th edition of National Architecture Days will focus on the theme of ‘Everyday Architecture’.

German : Monat der Architektur

Die 10. Ausgabe der Nationalen Architekturtage steht unter dem Motto „Architekturen des Alltags”.

Italiano :

Il tema della decima edizione delle Journées nationales de l’architecture è L’architettura quotidiana .

Espanol :

El tema de las X Jornadas Nacionales de Arquitectura es La arquitectura cotidiana .

