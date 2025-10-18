Journées nationales de l’architecture Sars-Poteries
Journées nationales de l’architecture Sars-Poteries samedi 18 octobre 2025.
Journées nationales de l’architecture
76 rue du Général De Gaulle Sars-Poteries Nord
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
2025-10-18
À l’occasion des journées de l’architecture, une programmation spéciale vous est proposée
76 rue du Général De Gaulle Sars-Poteries 59216 Nord Hauts-de-France +33 3 59 73 16 16 musverre@lenord.fr
English :
To mark the Journées de l’architecture, a special program is on offer:
German :
Anlässlich der Architekturtage wird Ihnen ein spezielles Programm angeboten:
Italiano :
In occasione delle Giornate dell’architettura è previsto un programma speciale:
Espanol :
Con motivo de las Jornadas de Arquitectura se ofrece un programa especial:
