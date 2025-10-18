Journées Nationales de l’Architecture – Studio écho Architecture Studio écho Architecture Paris

Journées Nationales de l’Architecture – Studio écho Architecture Studio écho Architecture Paris samedi 18 octobre 2025.

Journées Nationales de l’Architecture – Studio écho Architecture Samedi 18 octobre, 10h00 Studio écho Architecture Paris

Sur inscription uniquement. Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T10:00:00+01:00 – 2025-10-18T13:30:00+01:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00+01:00 – 2025-10-18T13:30:00+01:00

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, Studio écho Architecture ouvre les portes de son agence dans le 3ᵉ arrondissement de Paris le samedi 18 octobre de 11h à 15h. Venez découvrir nos projets et le métier d’architecte à travers une visite de notre atelier et des activités proposées par notre équipe.

Cette année, la thématique porte sur la rénovation éco-responsable, au cœur de notre démarche. Chaque projet prend en compte le contexte environnemental, climatique et social du site. Nos choix de matériaux, nos techniques constructives et notre valorisation des savoir-faire locaux s’inscrivent dans une approche durable et innovante, visant à améliorer le confort, réduire l’empreinte écologique et préserver le cadre de vie des usagers.

Studio écho Architecture 43 rue des Tournelles 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Paris Île-de-France 01 83 64 35 37 https://studio-echo-architecture.com/ [{« type »: « email », « value »: « contact@studio-echo-architecture.com »}] Studio écho Architecture est une jeune agence parisienne fondée en 2019, installée dans le 3ᵉ arrondissement.

Dès sa création, elle s’est engagée dans une démarche éco-responsable au service d’une architecture durable, innovante et respectueuse de son environnement.

L’agence conçoit des bâtiments à haute qualité environnementale, pensés pour favoriser le bien-être des usagers tout en réduisant l’empreinte carbone de la construction.

Chaque projet est une réponse concrète aux défis énergétiques et climatiques actuels.

Studio écho Architecture intègre les critères environnementaux dès la phase de conception :

construction bois, matériaux biosourcés, économie circulaire, énergies renouvelables et réversibilité des espaces.

Les projets sont conçus et suivis en BIM, de la conception à l’exploitation, pour garantir cohérence et performance.

L’agence s’adresse aux maîtres d’ouvrage publics et privés désireux de créer des espaces durables, confortables et en harmonie avec la transition écologique.

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, Studio écho Architecture ouvre les portes de son agence dans le 3ᵉ arrondissement de Paris le samedi 18 octobre de 11h à 15h. Venez découvrir à…

©Studio écho Architecture