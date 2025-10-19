Journées nationales de l’architecture visite guidée de l’église Saint Pierre de Blesle Blesle

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le Pays d’Art et d’Histoire vous propose une visite guidée de l’église Saint-Pierre de Blesle.

Eglise Saint Pierre Blesle 43450 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 28 30

English :

As part of the Journées Nationales de l’Architecture, the Pays d’Art et d’Histoire is offering a guided tour of the Saint-Pierre church in Blesle.

German :

Im Rahmen der Nationalen Architekturtage bietet das Pays d’Art et d’Histoire eine geführte Besichtigung der Kirche Saint-Pierre in Blesle an.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate nazionali dell’architettura, il Pays d’Art et d’Histoire propone una visita guidata alla chiesa di Saint-Pierre a Blesle.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Nacionales de Arquitectura, el Pays d’Art et d’Histoire propone una visita guiada a la iglesia Saint-Pierre de Blesle.

