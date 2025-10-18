Journées nationales de l’architecture: visite guidée des mairies de Saint Bonnet l’Enfantier et Sadroc Saint-Bonnet-l’Enfantier

Mairie Saint-Bonnet-l’Enfantier Corrèze

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Dans le cadre des journées nationales de l’architecture, visite guidée en compagnie de l’architecte Christian Valadas qui a conduit la restauration et l’aménagement des deux bâtiments. Echange avec les élus qui ont suivi les projets.

RDV devant la mairie de Saint Bonnet l’Enfantier à 10h .

Mairie Saint-Bonnet-l’Enfantier 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66

