Journées nationales de l’architecture: visite guidée des mairies de Saint Bonnet l’Enfantier et Sadroc Saint-Bonnet-l’Enfantier
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Dans le cadre des journées nationales de l’architecture, visite guidée en compagnie de l’architecte Christian Valadas qui a conduit la restauration et l’aménagement des deux bâtiments. Echange avec les élus qui ont suivi les projets.
RDV devant la mairie de Saint Bonnet l’Enfantier à 10h .
Mairie Saint-Bonnet-l’Enfantier 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 95 66
