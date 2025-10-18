Journées nationales de l’architecture Visite guidée Les Gobelins Le Havre

85 Rue des Gobelins Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-10-18 10:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le couvent acheté en 1962 par l’office public des HLM, ancien siège d’Alcéane, fait l’objet d’un projet de réhabilitation en vue d’être transformé en résidence intergénérationnelle ouverte sur l’extérieur. Le cloître dominicain du 19e siècle offre ainsi un cadre original au programme de logements et de maison commune.

En partenariat avec Cap Horn et ATAUB Architectes

Public adultes durée 1h30

Lieu de rendez-vous communiqué au moment de l’inscription

Réservation obligatoire .

85 Rue des Gobelins Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

