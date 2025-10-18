Journées Nationales de l’Architecture Visite projet les 2 gares d’Eymoutiers Eymoutiers

Gare ferroviaire Eymoutiers Haute-Vienne

A l’occasion des Journées de l’Architecture et du Mois de l’architecture* du Pays Monts et Barrages, le Pays d’art et d’histoire et la municipalité d’Eymoutiers vous invitent à redécouvrir les 2 gares marquant encore le patrimoine architectural de la ville. Julie Grèze, guide conférencière, vous présentera l’histoire de ces monuments. La gare du train, connue de tous, inaugurée le 5 janvier 1881 (ligne Le Palais-sur-Vienne à Meymac). Et l’ancienne gare du tramway, petit train sillonnant le bord des routes sur sa propres voie ferrée entre 1912 et 1949, grâce à l’électricité produite par le barrage voisin de Bussy.

Jean Riboulet et Philippe Simon, élus d’Eymoutiers, vous présenteront la restauration de la gare de tramway (achevée début 2025) et les projets d’utilisation du lieu en pourparlers actuellement. .

Gare ferroviaire Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

