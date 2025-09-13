Journées Nationales des Artistes 2025 atelier le QUAi un jour ou l’autre Cahors

Journées Nationales des Artistes 2025 atelier le QUAi un jour ou l’autre Cahors samedi 13 septembre 2025.

Journées Nationales des Artistes 2025 atelier le QUAi un jour ou l’autre

295 Quai Champollion Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-14 19:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes, venez visiter l’atelier Jacques Trouvé Estelle Marlie.

Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes, venez visiter l’atelier Jacques Trouvé Estelle Marlie. .

295 Quai Champollion Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

As part of the Journées Nationales des Artistes, come and visit the Jacques Trouvé Estelle Marlie studio.

German :

Besuchen Sie im Rahmen der Nationalen Künstlertage das Atelier Jacques Trouvé Estelle Marlie.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate nazionali degli artisti, visitate lo studio Jacques Trouvé Estelle Marlie.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Nacionales de los Artistas, venga a visitar el taller de Jacques Trouvé Estelle Marlie.

L’événement Journées Nationales des Artistes 2025 atelier le QUAi un jour ou l’autre Cahors a été mis à jour le 2025-09-03 par OT Cahors Vallée du Lot