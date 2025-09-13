Journées Nationales des Artistes 2025 chez Michel Zachariou Visite d’atelier Mercuès

Journées Nationales des Artistes 2025 chez Michel Zachariou Visite d’atelier Mercuès samedi 13 septembre 2025.

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-14 20:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes, venez visiter l’atelier de l’artiste Michel Zachariou.

387 Rue du Calvaire Mercuès 46090 Lot Occitanie

English :

As part of the Journées Nationales des Artistes, come and visit the studio of artist Michel Zachariou.

German :

Besuchen Sie im Rahmen der Nationalen Künstlertage das Atelier des Künstlers Michel Zachariou.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate nazionali degli artisti, visitate lo studio dell’artista Michel Zachariou.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Nacionales de los Artistas, venga a visitar el taller del artista Michel Zachariou.

