Saint-Cirq-Lapopie Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-13
Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes, venez découvrir une exposition de sculptures et de dessins sur le thème du surréalisme intitulée « Drôles de rêves » à la Maison de la Fourdonne.
Saint-Cirq-Lapopie 46330 Lot Occitanie +33 5 65 31 24 14
English :
As part of the Journées Nationales des Artistes, come and discover an exhibition of sculptures and drawings on the theme of surrealism entitled « Drôles de rêves » at Maison de la Fourdonne.
German :
Im Rahmen der Nationalen Künstlertage sehen Sie im Maison de la Fourdonne eine Ausstellung von Skulpturen und Zeichnungen zum Thema Surrealismus mit dem Titel « Drôles de rêves ».
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate Nazionali degli Artisti, venite a scoprire una mostra di sculture e disegni sul tema del surrealismo intitolata « Drôles de rêves » (Sogni buffi) alla Maison de la Fourdonne.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Nacionales de Artistas, venga a descubrir una exposición de esculturas y dibujos sobre el tema del surrealismo titulada « Drôles de rêves » (Sueños divertidos) en la Maison de la Fourdonne.
