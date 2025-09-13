Journées Nationales des Artistes 2025 exposition « Drôles de rêves » à Saint-Cirq-Lapopie Saint-Cirq-Lapopie

Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes, venez découvrir une exposition de sculptures et de dessins sur le thème du surréalisme intitulée « Drôles de rêves » à la Maison de la Fourdonne.

As part of the Journées Nationales des Artistes, come and discover an exhibition of sculptures and drawings on the theme of surrealism entitled « Drôles de rêves » at Maison de la Fourdonne.

Im Rahmen der Nationalen Künstlertage sehen Sie im Maison de la Fourdonne eine Ausstellung von Skulpturen und Zeichnungen zum Thema Surrealismus mit dem Titel « Drôles de rêves ».

Nell’ambito delle Giornate Nazionali degli Artisti, venite a scoprire una mostra di sculture e disegni sul tema del surrealismo intitolata « Drôles de rêves » (Sogni buffi) alla Maison de la Fourdonne.

En el marco de las Jornadas Nacionales de Artistas, venga a descubrir una exposición de esculturas y dibujos sobre el tema del surrealismo titulada « Drôles de rêves » (Sueños divertidos) en la Maison de la Fourdonne.

