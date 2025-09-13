Journées Nationales des Artistes 2025 La Ferté-Bernard
7, lieu dit l’Archette La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Début : 2025-09-13 10:30:00
fin : 2025-09-14 18:30:00
2025-09-13
Exposition de plasticienne
Chaleur
Promiscuité
Pénombre
Air
Contre-vent
Jalousie
Discrétion
Nudité
Confidence
Claire-voie
Art de vivre
Persienne .
7, lieu dit l’Archette La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 68 50 88 57
English :
Plastic artist exhibition
German :
Ausstellung einer bildenden Künstlerin
Italiano :
Mostra di artisti plastici
Espanol :
Exposición de artistas plásticos
L’événement Journées Nationales des Artistes 2025 La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2025-08-27 par CDT72