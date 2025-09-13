Journées Nationales des Artistes 2025 La Ferté-Bernard

Journées Nationales des Artistes 2025 La Ferté-Bernard samedi 13 septembre 2025.

Journées Nationales des Artistes 2025

7, lieu dit l’Archette La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-09-13

Exposition de plasticienne

Chaleur

Promiscuité

Pénombre

Air

Contre-vent

Jalousie

Discrétion

Nudité

Confidence

Claire-voie

Art de vivre

Persienne .

7, lieu dit l’Archette La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 7 68 50 88 57

English :

Plastic artist exhibition

German :

Ausstellung einer bildenden Künstlerin

Italiano :

Mostra di artisti plastici

Espanol :

Exposición de artistas plásticos

