Journées Nationales des Artistes 2025 Maison Lagrive JÔRG HERMLE « Allégories du temps présent »

400 Quai Jean Lagrive Cahors Lot
Début : 2025-09-13 14:00:00
fin : 2025-09-13 19:00:00
2025-09-13
Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes 2025, venez découvrir les oeuvres de l’artiste Jôrg Hermle à la galerie d’art Maison Lagrive.
400 Quai Jean Lagrive Cahors 46000 Lot Occitanie
English :
As part of the Journées Nationales des Artistes 2025, discover the works of artist Jôrg Hermle at the Maison Lagrive art gallery.
German :
Im Rahmen der Nationalen Künstlertage 2025 können Sie die Werke des Künstlers Jôrg Hermle in der Kunstgalerie Maison Lagrive besichtigen.
Italiano :
Nell’ambito delle Journées Nationales des Artistes 2025, venite a scoprire le opere dell’artista Jôrg Hermle presso la galleria d’arte Maison Lagrive.
Espanol :
En el marco de las Journées Nationales des Artistes 2025, venga a descubrir las obras del artista Jôrg Hermle en la galería de arte Maison Lagrive.
