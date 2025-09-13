Journées Nationales des Artistes 2025 Maison Lagrive JÔRG HERMLE « Allégories du temps présent » Cahors

Journées Nationales des Artistes 2025 Maison Lagrive JÔRG HERMLE « Allégories du temps présent » Cahors samedi 13 septembre 2025.

400 Quai Jean Lagrive Cahors Lot

Début : 2025-09-13 14:00:00

fin : 2025-09-13 19:00:00

2025-09-13

Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes 2025, venez découvrir les oeuvres de l’artiste Jôrg Hermle à la galerie d’art Maison Lagrive.

English :

As part of the Journées Nationales des Artistes 2025, discover the works of artist Jôrg Hermle at the Maison Lagrive art gallery.

German :

Im Rahmen der Nationalen Künstlertage 2025 können Sie die Werke des Künstlers Jôrg Hermle in der Kunstgalerie Maison Lagrive besichtigen.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées Nationales des Artistes 2025, venite a scoprire le opere dell’artista Jôrg Hermle presso la galleria d’arte Maison Lagrive.

Espanol :

En el marco de las Journées Nationales des Artistes 2025, venga a descubrir las obras del artista Jôrg Hermle en la galería de arte Maison Lagrive.

