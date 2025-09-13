Journées Nationales des Artistes 2025 Saint-Martin-le-Redon Des jardins particuliers Saint-Martin-le-Redon

Journées Nationales des Artistes 2025 Saint-Martin-le-Redon Des jardins particuliers Saint-Martin-le-Redon samedi 13 septembre 2025.

Journées Nationales des Artistes 2025 Saint-Martin-le-Redon Des jardins particuliers

Saint-Martin-le-Redon Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes, venez assister à une déambulation dans le village et à la découverte des jardins particuliers et des œuvres des artistes (plasticiens, sculpteurs, photographes, céramistes, …).

Des artistes peintre, amateurs ou professionnels, réaliseront des œuvres saisies sur le vif, qui seront ensuite exposées salle de la mairie de Saint- Martin-le-Redon jusqu’au 26 septembre 2025.

Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes, venez assister à une déambulation dans le village et à la découverte des jardins particuliers et des œuvres des artistes (plasticiens, sculpteurs, photographes, céramistes, …).

Des artistes peintre, amateurs ou professionnels, réaliseront des œuvres saisies sur le vif, qui seront ensuite exposées salle de la mairie de Saint- Martin-le-Redon jusqu’au 26 septembre 2025. .

Saint-Martin-le-Redon 46700 Lot Occitanie +33 6 51 25 53 70

English :

As part of the Journées Nationales des Artistes (National Artists’ Days), enjoy a stroll through the village, discovering its private gardens and the works of artists (visual artists, sculptors, photographers, ceramists, etc.).

Amateur and professional painters will create works captured on the spot, which will then be exhibited in the Saint-Martin-le-Redon town hall until September 26, 2025.

German :

Im Rahmen der Nationalen Künstlertage können Sie an einem Spaziergang durch das Dorf teilnehmen und die besonderen Gärten und die ?uvres der Künstler (bildende Künstler, Bildhauer, Fotografen, Keramiker, ?) entdecken.

Maler, Amateure oder professionelle Künstler werden aus dem Leben gegriffene ?uvres schaffen, die dann bis zum 26. September 2025 im Rathaussaal von Saint- Martin-le-Redon ausgestellt werden.

Italiano :

Nell’ambito delle Journées Nationales des Artistes (Giornate Nazionali degli Artisti), passeggiate per il villaggio e scoprite i giardini privati e le opere degli artisti (artisti visivi, scultori, fotografi, ceramisti, ecc.).

Pittori dilettanti e professionisti realizzeranno opere catturate sul posto, che saranno poi esposte nel municipio di Saint-Martin-le-Redon fino al 26 settembre 2025.

Espanol :

En el marco de las Journées Nationales des Artistes (Jornadas Nacionales de los Artistas), pasee por el pueblo y descubra los jardines privados y las obras de los artistas (plásticos, escultores, fotógrafos, ceramistas, etc.).

Pintores aficionados y profesionales crearán obras captadas in situ, que luego se expondrán en el ayuntamiento de Saint-Martin-le-Redon hasta el 26 de septiembre de 2025.

L’événement Journées Nationales des Artistes 2025 Saint-Martin-le-Redon Des jardins particuliers Saint-Martin-le-Redon a été mis à jour le 2025-09-06 par OT Cahors Vallée du Lot