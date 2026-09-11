Journées Nationales des Artistes 2026 – Exposition de l’artiste Ruth Dent Salle d’Aquitaine Monflanquin
samedi 3 octobre 2026 · Salle d'Aquitaine · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Journées Nationales des Artistes 2026 – Exposition de l’artiste Ruth Dent
Salle d’Aquitaine 35 Place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-10-04 13:00:00
Date(s) :
2026-10-03
A l’occasion de la Journée Nationale des Artistes, découvrez mon exposition actuelle, La Chaude Terre Rouge, une série de 9 peintures, le livre que j’ai écrit pour accompagner la série et plusieurs autres œuvres.
A l’occasion de la Journée Nationale des Artistes, découvrez mon exposition actuelle, La Chaude Terre Rouge, une série de 9 peintures, le livre que j’ai écrit pour accompagner la série et plusieurs autres œuvres.
La musique jouée dans la galerie pour accompagner cette série a été composée par Alec Dent. .
Salle d’Aquitaine 35 Place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine ruth@ruthdent.com
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English : Journées Nationales des Artistes 2026 – Exposition de l’artiste Ruth Dent
In celebration of National Artists’ Day, come discover my current exhibition, *La Chaude Terre Rouge*, a series of nine paintings, the book I wrote to accompany the series, and several other works.
L’événement Journées Nationales des Artistes 2026 – Exposition de l’artiste Ruth Dent Monflanquin a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coeur de Bastides
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