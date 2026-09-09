Informations pratiques

Niort

Journées Nationales des Artistes 2026 – L’atelier du 29 à Niort

29 Rue de Buffevent Niort Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02 14:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

Ouverture d’atelier — L’Atelier du 29

Emmanuelle Cascail, artiste plasticienne

Ouverture de l’atelier d’Emmanuelle Cascail autour de ses recherches récentes, où se rencontrent gaufrage, dessin, gravure, peinture et installations sensibles.

À la lisière du rêve et de la possession, les œuvres explorent les liens entre la lune, le vivant et notre manière d’habiter le monde. Peintures, dessins et installations invitent à une déambulation entre l’espace de création et le jardin.

La visite permet de découvrir des œuvres originales, d’apercevoir l’espace de travail de l’artiste et d’explorer les différentes techniques qui traversent sa pratique. Des visites guidées et temps de médiation accompagnent cette découverte, favorisant les échanges avec le public. .

29 Rue de Buffevent Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 34 58 94 emmanuellecascail@gmail.com

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English : Journées Nationales des Artistes 2026 – L’atelier du 29 à Niort

L’événement Journées Nationales des Artistes 2026 – L’atelier du 29 à Niort Niort a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Niort Marais Poitevin