Journées Nationales des Artistes à la Galerie Namast’Art Galerie Namast’Art Pertuis

Journées Nationales des Artistes à la Galerie Namast’Art

Du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025 de 10h à 18h30. Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Début : Samedi 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:30:00

2025-09-13

Trois artistes proposent au public des ateliers d’initiation à la peinture et au dessin dans le but de libérer la créativité enfouie en chacun de nous. Osez créer!

Journée Nationale des Artistes 2025

Pour cette première édition de la Journée Nationale des Artistes, la Galerie Namast’Art de Pertuis est ravie de proposer au public deux types d’événements :

• En premier lieu, une expo-vente réunissant les œuvres de trois artistes plasticiennes, Tereza De Almeida de Giorgi, Aurélie Blanchet et Françoise Carnet, dont les travaux divergents se rejoignent dans des motifs abstraits ou figuratifs aux couleurs vives et chatoyantes, immergeant le public dans leurs univers créatifs respectifs.

• Dans un second lieu, de courts ateliers d’initiation aux techniques respectives du trio artistes afin d’éveiller ou de réveiller la créativité de chacun, dans une démarche d’expression artistique intuitive.

Accès libre et sans inscription de 10h à 18h30 les 13 et 14 septembre 2025

Ateliers de maximum 1 heure, selon le nombre de participants.

Matériel fourni. .

Galerie Namast’Art 90 rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namastart.fr

English :

Three artists offer introductory workshops in painting and drawing, with the aim of unleashing the creativity within us all. Dare to create!

German :

Drei Künstler bieten dem Publikum Workshops zum Malen und Zeichnen an, um die in jedem von uns verborgene Kreativität zu entfalten. Trauen Sie sich, kreativ zu sein!

Italiano :

Tre artisti propongono laboratori introduttivi di pittura e disegno, con l’obiettivo di liberare la creatività sepolta nel profondo di ognuno di noi. Osate creare!

Espanol :

Tres artistas ofrecen talleres de iniciación a la pintura y el dibujo, con el objetivo de dar rienda suelta a la creatividad que cada uno lleva dentro. ¡Atrévase a crear!

