Informations pratiques

Chinon

Journées Nationales des Artistes à l’atelier Fin’Amor

2 Place Victoire Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre des JNA, Journées Nationales des Artistes, l’Atelier FIN’AMOR exposera les œuvres de trois artistes de la région: les peintres et dessinatrices Karine Pollens et Amal Lounici, ainsi que celles de la sculptrice sur bois Salomé Gaultier.

Dans le cadre des JNA, Journées Nationales des Artistes, l’Atelier FIN’AMOR exposera les œuvres de trois artistes de la région: les peintres et dessinatrices Karine Pollens et Amal Lounici, ainsi que celles de la sculptrice sur bois Salomé Gaultier.

L’occasion pour le public de découvrir cette exposition collective sur le lieu de création et d’aller à la rencontre de ces femmes à l’univers singulier. .

2 Place Victoire Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 83 46 17 35 pollensk@orange.fr

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English :

As part of the JNA (National Artists’ Days), the FIN’AMOR Studio will exhibit works by three local artists: the painters and illustrators Karine Pollens and Amal Lounici, as well as the wood sculptor Salomé Gaultier.

L’événement Journées Nationales des Artistes à l’atelier Fin’Amor Chinon a été mis à jour le 2026-09-11 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme