Journées Nationales des Artistes -ArtÔPluriel 292 rue Cousteloun Pertuis

Du samedi 13 au dimanche 14 septembre 2025 de 10h à 12h et de 14h à 18h. 292 rue Cousteloun 26 rue du grand Régalon Pertuis Vaucluse

Art Ô Pluriel vous propose de visiter des ateliers d’artistes peintres, sculpteurs, photographes… lors des premières Journées Nationales des Artistes, les 13 et 14 septembre de 10h à 12 h et de 14h à 18h à Pertuis et ses alentours.

Atelier n°1 292 rue lou Cousteloun

LEHMANN Nadine Sculpture en pierre et terre

Tailler la pierre est toujours une aventure !

SEL-sculpture Terre cuite patinée

Les mains dans la terre, faire émerger l’âme.



Atelier n°2: rue Gustave Lançon

SPINOSI Syril: Photographie

Observer la nature, c’est comprendre ce que nous risquons de perdre



Atelier n°3 497A rue Gustave Lançon

BOTTEREAU Christine: Sculpture en bronze et grès

Puiser dans les mythes pour éclairer le présent, ses souffrances humaines et environnementales.

JORDA-JUAN Brigitte Peinture huile et acrylique

La femme, drapée de dentelles et d’étoffes délicates, se révèle dans un souffle de douceur.



Atelier n°4 26 rue du grand Regalon

DENY Martine Peinture acrylique, monotype, détrempe, vidéo …

Déformer la perspective des intérieurs et des objets pour symboliser la dérive actuelle.



Atelier n°5 3399C route de Pertuis à Cadenet

(proche de Villelaure)

LEFEBVRE Philippe Sculpture bois et métal

L’art est une blessure qui devient lumière (G. Braque) .

292 rue Cousteloun 26 rue du grand Régalon Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 16 25 66 79 artopluriel84@gmail.com

English :

Art Ô Pluriel invites you to visit the studios of painters, sculptors, photographers… during the first Journées Nationales des Artistes, on September 13 and 14 from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm in Pertuis and the surrounding area.

German :

Art Ô Pluriel bietet Ihnen die Möglichkeit, während der ersten Nationalen Künstlertage am 13. und 14. September von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr in Pertuis und Umgebung die Ateliers von Malern, Bildhauern und Fotografen zu besuchen.

Italiano :

Art Ô Pluriel vi invita a visitare gli studi di pittori, scultori e fotografi durante le prime Journées Nationales des Artistes, il 13 e 14 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 a Pertuis e dintorni.

Espanol :

Art Ô Pluriel le invita a visitar los talleres de pintores, escultores y fotógrafos durante las primeras Journées Nationales des Artistes, los días 13 y 14 de septiembre de 10:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 en Pertuis y alrededores.

