Journées nationales des artistes Blainvillais Salle polyvalente VTF Blainville-sur-Mer

Informations pratiques

Blainville-sur-Mer

Journées nationales des artistes Blainvillais

Salle polyvalente VTF Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-02

A l’occasion des Journées Nationale des Artistes.

Initié par La Maison des artistes et le soutien de L’Association des Maires de France MDF.

Le maire de Blainville- sur-Mer, en collaboration avec Daniel LACO ont souhaité inviter les artistes de la commune pour présenter les œuvres. Un moment festif et créatif assuré et qui mettra à l’honneur la richesse artistique et dynamique de la commune.

Peintre, sculpteur, photographe, autrice BD.

Exposition artistique. .

Salle polyvalente VTF Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 11 44 mairie.blainvillesurmer@wanadoo.fr

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English : Journées nationales des artistes Blainvillais

L’événement Journées nationales des artistes Blainvillais Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme