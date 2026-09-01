Journées nationales des artistes Blainvillais Salle polyvalente VTF Blainville-sur-Mer
vendredi 2 octobre 2026 · Salle polyvalente VTF · Blainville-sur-Mer
Informations pratiques
Blainville-sur-Mer
Journées nationales des artistes Blainvillais
Salle polyvalente VTF Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-02 10:00:00
fin : 2026-10-04 18:00:00
Date(s) :
2026-10-02
A l’occasion des Journées Nationale des Artistes.
Initié par La Maison des artistes et le soutien de L’Association des Maires de France MDF.
Le maire de Blainville- sur-Mer, en collaboration avec Daniel LACO ont souhaité inviter les artistes de la commune pour présenter les œuvres. Un moment festif et créatif assuré et qui mettra à l’honneur la richesse artistique et dynamique de la commune.
Peintre, sculpteur, photographe, autrice BD.
Exposition artistique. .
Salle polyvalente VTF Rue de la Vieille Digue Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 47 11 44 mairie.blainvillesurmer@wanadoo.fr
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English : Journées nationales des artistes Blainvillais
L’événement Journées nationales des artistes Blainvillais Blainville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-01 par Coutances Tourisme
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