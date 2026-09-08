Journées nationales des Artistes Ceintrey

Informations pratiques

Ceintrey

Journées nationales des Artistes

3 Rue de la Gare Ceintrey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-03 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Salon d’Art de Ceintrey

La salle des fêtes de Ceintrey accueillera un Salon d’Art réunissant 9 artistes exposants.

Peintres, sculpteurs, photographes et créateurs d’objets en carton se retrouveront pour partager avec le public leur univers, leur créativité et leur savoir-faire. À travers la diversité des œuvres présentées, ce salon souhaite mettre à l’honneur les artistes locaux et leurs talents.

Notre objectif est de faire découvrir notre travail, de créer une véritable rencontre autour de l’art et surtout d’échanger avec le public. Curieux, amateurs d’art ou simplement en quête de découvertes, chacun pourra venir à la rencontre des artistes et dialoguer avec eux dans une ambiance conviviale.

Nous vous invitons nombreux à venir découvrir nos créations et à partager avec nous cette journée placée sous le signe de l’art, de la créativité et de la rencontre.Tout public

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3 Rue de la Gare Ceintrey 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 28 90 39

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English :

Ceintrey Art Fair

The Ceintrey community hall will host an art fair featuring 9 exhibiting artists.

Painters, sculptors, photographers, and creators of cardboard art will come together to share their worlds, their creativity, and their craftsmanship with the public. Through the diversity of the works on display, this fair aims to highlight local artists and their talents.

Our goal is to showcase our work, create a genuine gathering centered on art, and, above all, engage with the public. Whether you’re curious, an art lover, or simply looking to discover something new, everyone is welcome to meet the artists and chat with them in a friendly atmosphere.

We invite you all to come discover our creations and share with us this day dedicated to art, creativity, and connection.

L’événement Journées nationales des Artistes Ceintrey a été mis à jour le 2026-09-08 par OT DU PAYS DU SAINTOIS