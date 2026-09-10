Journées nationales des artistes Atelier MC’ART Fay-le-Clos

Informations pratiques

Fay-le-Clos

Journées nationales des artistes

Atelier MC’ART 975 CHEMIN DU BUIS Fay-le-Clos Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

Journées nationales des artistes 2026. L’Atelier MC’ART situé à Fay le Clos, ouvre ses portes au public.

Vendredi de 14H à 19H Portes ouvertes

Samedi de 10H à 21H et Dimanche de 10H à 18H: » L’art dans tous ses états! »

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Atelier MC’ART 975 CHEMIN DU BUIS Fay-le-Clos 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 57 35 79 atelier.mc.art@gmail.com

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English :

2026 National Artists’ Days. The MC’ART Studio, located in Fay le Clos, opens its doors to the public.

Friday from 2:00 p.m. to 7:00 p.m. Open House

Saturday from 10 a.m. to 9 p.m. and Sunday from 10 a.m. to 6 p.m.: “Art in All Its Forms!”

L’événement Journées nationales des artistes Fay-le-Clos a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche