Journées Nationales des Artistes – JNA Le LA atelier d’artistes Rennes 13 et 14 septembre Entrée Libre

Le LA vous ouvre ses portes pour une exposition d’arts plastiques où Helena Gath et SG Goom présenteront leurs travaux de peinture, dessin, estampe, sculpture, installations, …

La Maison des Artistes, association nationale des arts visuels forte de 25 000 membres, lance la première édition des Journées Nationales des Artistes (JNA) les 13 et 14 septembre 2025. Ces Journées, parrainées par le ministère de la Culture, permettront au grand public de rencontrer des artistes des arts visuels et graphiques dans un contact vivant sur tout le territoire, grâce à l’ouverture des ateliers d’artistes partout en France.

Réalisées en partenariat avec l’Association des Maires et des Présidents d’intercommunalités de France (AMF), les JNA ont pour originalité d’inviter les structures, entreprises, associations et Collectivités locales à inscrire aussi leurs événements sur la Plateforme des Journées Nationales des Artistes (JNA) 2025 : toutes les ventes seront alors réalisées au profit exclusif des artistes. Si la structure ne permet pas de vendre les œuvres, il lui est recommandé de verser un droit d’exposition aux artistes, afin d’accompagner la reconnaissance du droit d’auteur.

La plateforme permet le croisement de l’offre et de la demande de lieux et d’artistes, et comporte toutes les ressources utiles : guides, modèle de contrat de cession de droits d’auteurs, kit de communication, cartographie nationale des événements avec recherche multicritères.

C’est dans ce cadre que Le LA ouvre ses portes au public en cette fin de semaine où Helena Gath et son invité SG Goom présenteront leurs travaux de peinture, dessin, estampe, sculpture, installations.

Le Week-end suivant pour les Journées du Patrimoine, Helena Gath présentera la gravure à l’eau-forte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-13T11:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-14T19:00:00.000+02:00

https://www.facebook.com/LE.LA.Atelierdartistes/ https://lesjourneesnationalesdesartistes.fr/

Le LA atelier d’artistes 34 Bis rue de la Motte Brulon Maurepas – Patton Rennes 35064 Ille-et-Vilaine