Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Journées Nationales des Artistes

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-02

EXPOSITIONS AU CHAMBON-SUR-LIGNON

Sophie Ott, Dessin. Brocante Espace Temps, 2 Place des Balayes.

Les Ferrailles de Nath et Fredö, Sculpture en ferraille, 132-200 Le Genest.

Roger Benoît, Sculpture. Gîte de Charrey, 738 Chemin de Charreyrial.

.

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@tectence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

EXHIBITIONS IN CHAMBON-SUR-LIGNON

Sophie Ott, Drawing. Brocante Espace Temps, 2 Place des Balayes.

Les Ferrailles de Nath et Fred%F6, Scrap Metal Sculpture, 132-200 Le Genest.

Roger Beno%EEt, Sculpture. G%EEte de Charrey, 738 Chemin de Charreyrial.

L’événement Journées Nationales des Artistes Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon