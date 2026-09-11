Journées Nationales des Artistes Le Chambon-sur-Lignon
vendredi 2 octobre 2026 · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Journées Nationales des Artistes
Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
EXPOSITIONS AU CHAMBON-SUR-LIGNON
Sophie Ott, Dessin. Brocante Espace Temps, 2 Place des Balayes.
Les Ferrailles de Nath et Fredö, Sculpture en ferraille, 132-200 Le Genest.
Roger Benoît, Sculpture. Gîte de Charrey, 738 Chemin de Charreyrial.
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Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@tectence.fr
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English :
EXHIBITIONS IN CHAMBON-SUR-LIGNON
Sophie Ott, Drawing. Brocante Espace Temps, 2 Place des Balayes.
Les Ferrailles de Nath et Fred%F6, Scrap Metal Sculpture, 132-200 Le Genest.
Roger Beno%EEt, Sculpture. G%EEte de Charrey, 738 Chemin de Charreyrial.
L’événement Journées Nationales des Artistes Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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