Journées Nationales des Artistes les oeuvres de François Adline Atelier de François Adeline Tillières-sur-Avre

Atelier de François Adeline 39 grande rue Tillières-sur-Avre Eure

Samedi 2025-09-13 09:00:00

2025-09-14 19:00:00

2025-09-13

À l’occasion des Journées Nationales des Artistes, l’association Plume et Toile vous présente les œuvres de François Adeline.

39 grande rue, 27570 Tillières-sur-Avre

François Adeline artiste plasticien ouvre son atelier show-room et vous présente ses œuvres, une cinquantaine environ.

Circuit libre sur les lieux d’inspiration (environ 50 km) au départ de l’atelier de François Adeline ( 39 grande rue à Tillières-sur-Avre) de la forge Saint-Etienne (Grande Rue de Chennebrun, 27820 Chennebrun).

Samedi et dimanche de 09h00 à 19h00.

*Forge Saint-Etienne Visite libre Art et patrimoine

Entrée On accède à la forge de Saint-Étienne par l’extrémité sud de la Grande Rue de Chennebrun, 27820 Armentières-sur-Avre.

Sur place exposition d’œuvres de François Adeline, livret jeu (quizz) adultes et adolescents, circuit libre « Art et patrimoine » de 25km au départ de la forge ou de l’atelier de François Adeline ( 39 grande rue à Tillières-sur-Avre).

06 84 30 15 34

La forge Saint-Étienne sera également ouvertes aux Journées Européennes du Patrimoine les 20 et 21 septembre 2025 de 9h à 19h.

Atelier de François Adeline 39 grande rue Tillières-sur-Avre 27570 Eure Normandie +33 6 84 30 15 34

