Journées Nationales des Artistes Marsanne
Journées Nationales des Artistes Marsanne samedi 13 septembre 2025.
Journées Nationales des Artistes
Plusieurs ateliers dans le village Marsanne Drôme
Début : 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-13
Regroupement de 16 artistes dans 10 lieux différents (cf photo jointe)
Plusieurs ateliers dans le village Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
16 artists in 10 different locations (see attached photo)
German :
Zusammenschluss von 16 Künstlern an 10 verschiedenen Orten (siehe beigefügtes Foto)
Italiano :
16 artisti in 10 sedi diverse (vedi foto allegate)
Espanol :
16 artistas en 10 lugares diferentes (ver foto adjunta)
