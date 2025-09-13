Journées Nationales des Artistes Marsanne

Journées Nationales des Artistes Marsanne samedi 13 septembre 2025.

Journées Nationales des Artistes

Plusieurs ateliers dans le village Marsanne Drôme

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Regroupement de 16 artistes dans 10 lieux différents (cf photo jointe)

Plusieurs ateliers dans le village Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

16 artists in 10 different locations (see attached photo)

German :

Zusammenschluss von 16 Künstlern an 10 verschiedenen Orten (siehe beigefügtes Foto)

Italiano :

16 artisti in 10 sedi diverse (vedi foto allegate)

Espanol :

16 artistas en 10 lugares diferentes (ver foto adjunta)

