Journées Nationales des Artistes Marsanne plusieurs lieux au sein du village Marsanne

Journées Nationales des Artistes Marsanne plusieurs lieux au sein du village Marsanne samedi 13 septembre 2025.

Journées Nationales des Artistes Marsanne

plusieurs lieux au sein du village Marsanne Marsanne Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

16 lieux ;10 Artistes, une mosaïque artistique teintée de merveilleux vous feront voyager dans l’univers de la création sculpture ,gravure, peinture, photographie.

.

plusieurs lieux au sein du village Marsanne Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 28 35 91 27 galerienano26@gmail.com

English :

16 locations, 10 artists, an artistic mosaic tinged with wonder, will take you on a journey through the creative world of sculpture, engraving, painting and photography.

German :

16 Orte ;10 Künstler, ein künstlerisches Mosaik voller Wunder, lassen Sie in die Welt der Kreation eintauchen: Skulptur, Gravur, Malerei, Fotografie.

Italiano :

16 sedi, 10 artisti e un mosaico di meraviglie artistiche per accompagnarvi in un viaggio attraverso il mondo della creazione: scultura, incisione, pittura e fotografia.

Espanol :

16 lugares, 10 artistas y un mosaico de maravillas artísticas para hacerle viajar por el mundo de la creación: escultura, grabado, pintura y fotografía.

L’événement Journées Nationales des Artistes Marsanne Marsanne a été mis à jour le 2025-09-07 par Montélimar Tourisme Agglomération