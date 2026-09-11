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AGENDA · Mazet-Saint-Voy

Journées Nationales des Artistes Mazet-Saint-Voy

vendredi 2 octobre 2026 · Mazet-Saint-Voy

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
dimanche 4 octobre 2026
Ville
43520 Mazet-Saint-Voy
Département
Haute-Loire
Tarif

Mazet-Saint-Voy

Journées Nationales des Artistes

Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04

Date(s) :
2026-10-02

EXPOSITION AU MAZET-SAINT-VOY
Cathy Gagnaire, peinture. Ouverture d’atelier, Moulin de Vacheresse.
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Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56  contact@tectence.fr

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English :

EXHIBITION AT MAZET-SAINT-VOY
Cathy Gagnaire, painting. Studio open house, Moulin de Vacheresse.

L’événement Journées Nationales des Artistes Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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