Journées Nationales des Artistes Mazet-Saint-Voy
vendredi 2 octobre 2026 · Mazet-Saint-Voy
Informations pratiques
Mazet-Saint-Voy
Journées Nationales des Artistes
Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-02
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-02
EXPOSITION AU MAZET-SAINT-VOY
Cathy Gagnaire, peinture. Ouverture d’atelier, Moulin de Vacheresse.
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Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 contact@tectence.fr
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English :
EXHIBITION AT MAZET-SAINT-VOY
Cathy Gagnaire, painting. Studio open house, Moulin de Vacheresse.
L’événement Journées Nationales des Artistes Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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