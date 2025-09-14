Journées nationales des artistes Ouverture de la Galerie Livandour Lieu-dit L’Étang Neuf Saint-Connan

Journées nationales des artistes Ouverture de la Galerie Livandour

Lieu-dit L’Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan Côtes-d’Armor

La galerie Livandour est ouverte le dimanche 14 septembre pour les Journées nationales des artistes.

C’est l’occasion de venir découvrir l’exposition « Gravures et livres gravés » créée à partir des gravures réalisées lors des ateliers artistiques du Pôle de l’Etang-Neuf.

Org. Pôle de l’Etang-Neuf .

Lieu-dit L’Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan 22480 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66

