Journées nationales des artistes Ouverture de la Galerie Livandour Lieu-dit L'Étang Neuf Saint-Connan dimanche 14 septembre 2025.
Lieu-dit L'Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan Côtes-d'Armor
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14
2025-09-14
La galerie Livandour est ouverte le dimanche 14 septembre pour les Journées nationales des artistes.
C'est l'occasion de venir découvrir l'exposition « Gravures et livres gravés » créée à partir des gravures réalisées lors des ateliers artistiques du Pôle de l'Etang-Neuf.
Org. Pôle de l'Etang-Neuf .
Lieu-dit L'Étang Neuf Galerie Livandour Saint-Connan 22480 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 47 17 66
