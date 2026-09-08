Journées Nationales des Artistes – Parcours d’expositions La Halle Saint-Aubin-sur-Mer

Informations pratiques

Saint-Aubin-sur-Mer

Journées Nationales des Artistes – Parcours d’expositions

La Halle 72bis Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03

parcours artistique réparti entre la Halle, le Cent79 et la salle annexe de la mairie et la médiathèque. Photographies, gravures, peintures, céramiques, calligraphies, illustrations… uniquement par des artistes saint-aubinais.

À Saint-Aubin-sur-Mer, la création locale sera à l’honneur les 3 et 4 octobre, à l’occasion des Journées Nationales des Artistes 2026. Cette édition revêt une dimension toute particulière pour la commune : l’intégralité des artistes exposés sont saint-aubinais.

Durant deux jours, les visiteurs pourront découvrir un parcours artistique réparti entre la Halle, le Cent79 et la salle annexe de la mairie et la médiathèque. Photographies, gravures, peintures, céramiques, calligraphies, illustrations…

Ces journées sont aussi l’occasion de rencontrer les artistes, disponibles pour échanger sur leurs techniques, leurs inspirations et leur démarche.

Ouvertes de 10h à 19h, les JNA 2026 invitent habitants, visiteurs et curieux à parcourir ces espaces d’exposition et à soutenir la scène artistique locale. .

La Halle 72bis Rue Pasteur Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie communication@saintaubinsurmer.fr

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English : Journées Nationales des Artistes – Parcours d’expositions

An art exhibition spread across the Halle, Cent79, the annexe hall at the town hall and the media library. Photographs, engravings, paintings, ceramics, calligraphy, illustrations… all by artists from Saint-Aubin.

L’événement Journées Nationales des Artistes – Parcours d’expositions Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Calvados Attractivité