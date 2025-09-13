Journées Nationales des Artistes porte ouverte d’atelier Trégunc

1530 Hent Kervraou Trégunc Finistère

Début : 2025-09-13 10:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-13

Dans le cadre des Journées Nationales des Artistes (JNA25), événement organisé par la Maison des Artistes.

Porte ouvertes de l’atelier de Loche Kowalski, exposition de sculptures et de dessins, rencontre avec l’artiste et découverte des « Enfants de Jardin ». .

