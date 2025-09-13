Journées Nationales des Artistes Portes ouvertes Marie-Jo Faverges-Seythenex

Journées Nationales des Artistes Portes ouvertes Marie-Jo Faverges-Seythenex samedi 13 septembre 2025.

Journées Nationales des Artistes Portes ouvertes Marie-Jo

84 rue Carnot Faverges-Seythenex Haute-Savoie

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-14

2025-09-13

Portes ouvertes de l’atelier de Marie-Jo.

Mini-ateliers gratuits (11h, 14h30, 15h30) découvrez la peinture et repartez avec votre création.

Grande braderie de toiles fixez votre prix* (-50%/-70%). Venez partager l’art !

84 rue Carnot Faverges-Seythenex 74210 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 93 43 06

English : Journées Nationales des Artistes Portes ouvertes Marie-Jo

Open house at Marie-Jo’s studio.

Free mini-workshops (11am, 2.30pm, 3.30pm): discover painting and leave with your own creation.

Big sale of paintings: set your own price* (-50%/-70%). Come and share art!

German : Journées Nationales des Artistes Portes ouvertes Marie-Jo

Offene Türen im Atelier von Marie-Jo.

Kostenlose Mini-Workshops (11 Uhr, 14:30 Uhr, 15:30 Uhr): Entdecken Sie die Malerei und gehen Sie mit Ihrer Kreation nach Hause.

Großer Ausverkauf von Gemälden: Legen Sie Ihren Preis* fest (-50%/-70%). Kommen Sie und teilen Sie die Kunst!

Italiano : Journées Nationales des Artistes Portes ouvertes Marie-Jo

Apertura dello studio di Marie-Jo.

Minilaboratori gratuiti (11.00, 14.30, 15.30): scoprite la pittura e partite con la vostra creazione.

Grande vendita di quadri: fissate il vostro prezzo* (-50%/-70%). Venite a condividere la vostra arte!

Espanol : Journées Nationales des Artistes Portes ouvertes Marie-Jo

Jornada de puertas abiertas en el estudio de Marie-Jo.

Minitalleres gratuitos (11.00 h, 14.30 h, 15.30 h): descubre la pintura y sal con tu propia creación.

Gran venta de cuadros: fija tu propio precio* (-50%/-70%). ¡Venga y comparta su arte!

